沪综指连三日收升 量能持续缩减预示反弹空间有限

路透北京2月11日 - 中国股市沪综指周三连续第三日收升，但A股成交额创近三个月新低。分析师指出，目前反弹力度依然有限，节前交投意愿清淡，量能持续缩减预示反弹势头可能难以延续。此环境下市场将以震荡为主，大盘股受量能压制明显表现偏弱，中小盘题材股行情则相对活跃。

沪综指.SSEC收报3,157.70点，涨16.11点或0.51%；上证A股今日成交2,091亿元人民币，此前成交额低位为去年11月21日的1,976亿元，上日为2,225亿元。

“我们可以看到货币政策方面也是向一个相对比较宽松的方向在走，市场短期会有反弹，我觉得这种反弹的力度也不会特别大。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

他并认为，市场短期的技术性反弹主要体现在权重股板块，而中小盘成长股未来有望再创新高。

中国央行周二发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

沪深300指数.CSI300收报3,434.12点，涨0.80%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,455.6点，涨1.23%，成交972,154手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入17.7亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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