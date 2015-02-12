沪综指连四日收升 资金面改善推动大盘连续反弹

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京2月12日 - 中国股市沪综指周四连续第四日收升。分析师指出，新股IPO申购最集中时间段已过，资金面供求关系有所缓解，虽节前资金需求依然旺盛，但目前供求关系已趋平衡；节后资金需求将大幅回落，资金供大于求可能提振大盘逐步反弹。
沪综指.SSEC收报3,173.42点，涨15.71点或0.50%；上证A股今日成交2,274亿元人民币，上日为2,091亿元。
“当然节前的反弹基本都呈现缩量，这也跟春节长假的不确定性息息相关。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，节后市场不确定性的消除将使反弹更强势。
中国今年春节假期为2月18日至24日。
他并认为，近期公布的经济数据令降息预期再次升温，加上资金面供求关系改善，市场整体运行格局将由此前的调整转为企稳反弹，节后以“两会”主题为代表的政策题材股有望成为市场热点。
中国央行公开市场本周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。
中国联通(600050.SS)午盘一度涨停，因有市场传言称中国电信将与中国联通合并。中国联通对此传言不予置评，而中国电信则表示未听闻该合并计划。中国联通收盘涨幅缩减至8.37%。
沪深300指数.CSI300收报3,442.87点，涨0.25%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,499.6点，涨0.32%，成交226,080手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入14.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
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