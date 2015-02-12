沪综指连四日收升 资金面改善推动大盘连续反弹

路透北京2月12日 - 中国股市沪综指周四连续第四日收升。分析师指出，新股IPO申购最集中时间段已过，资金面供求关系有所缓解，虽节前资金需求依然旺盛，但目前供求关系已趋平衡；节后资金需求将大幅回落，资金供大于求可能提振大盘逐步反弹。

沪综指.SSEC收报3,173.42点，涨15.71点或0.50%；上证A股今日成交2,274亿元人民币，上日为2,091亿元。

“当然节前的反弹基本都呈现缩量，这也跟春节长假的不确定性息息相关。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，节后市场不确定性的消除将使反弹更强势。

中国今年春节假期为2月18日至24日。

他并认为，近期公布的经济数据令降息预期再次升温，加上资金面供求关系改善，市场整体运行格局将由此前的调整转为企稳反弹，节后以“两会”主题为代表的政策题材股有望成为市场热点。

中国央行公开市场本周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。

中国联通(600050.SS)午盘一度涨停，因有市场传言称中国电信将与中国联通合并。中国联通对此传言不予置评，而中国电信则表示未听闻该合并计划。中国联通收盘涨幅缩减至8.37%。

沪深300指数.CSI300收报3,442.87点，涨0.25%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,499.6点，涨0.32%，成交226,080手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入14.1亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。