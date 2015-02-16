沪综指连六日收涨 中小盘股票屡创新高提振人气

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第六日上涨。分析师指出，今日大盘指数以窄幅波动为主，但中小板和创业板涨幅可观，有效带动人气。当前市场成交量萎缩明显，而个股行情持续活跃，结构性机会依然继续存在。短期市场行情料延续，但中期市场面临调整要求。
沪综指.SSEC收报3,222.36点，涨18.54点或0.58%，上证A股今日成交2,646亿元人民币，上日为2,914亿元。
“今天表现最好的肯定是创业板，创业板不停的创出新高。当前市场结构性行情的特点是非常明显的。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他认为，当前整个经济形势亦不乐观，经济数据中进出口数据，包括货币方面的部分数据更创历史新低，表明当前通缩的压力仍然较大，在这种情况下，周期类股票对市场吸引力下降,资金入场意愿明显降低。
中国今年春节假期为2月18日至24日。
在宽信贷政策的推动下，中国1月新增人民币贷款创六年来同期新高，但与此同时，当月末广义货币供应量M2增速却创纪录新低，这也部分解释了此前降准的原因，在M2面临失速风险的情况下，未来货币政策仍有放松必要性。
沪深300指数.CSI300收报3,499.48点，涨0.85%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,541.2点，涨0.85%，成交502,206手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入3.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽/杨淑祯)
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