沪综指羊年首个交易日收跌 节前累积升幅过大致调整压力释放

路透北京2月25日 - 中国股市沪综指周三收跌，结束春节长假前的七连涨。分析师指出，春节期间国内消息面平淡，节后首个交易日大盘走势偏淡，个股炒作存在降温迹象，前期热炒的互联网板块跌幅较大，金融板块亦走势疲弱拖累市场，短期大盘存在调整要求。

沪综指.SSEC收报3,228.84点，跌18.06点或0.56%，上证A股今日成交2,634亿元人民币，上一交易日为2,614亿元。

“对于最近几个交易日，我们认为可能还是有调整要求。”方正证券策略分析师陈敏表示，节前沪综指已经连续七日上涨，市场存在技术面调整要求，同时宏观经济通缩压力仍较大，也导致大盘存在一定的调整压力。

他认为，今日公布的PMI初步数据虽略有好转，但春节期间数据可能存在失真，且此前一系列数据显示经济形势仍未有实质性改善。

中国农历新年前的经济活动呈现小幅改善的迹象。最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。

前期深市创业板龙头股乐视网(300104.SZ)跌停报收，对市场人气有所打击；主板中国人寿(601628.SS)收跌4.46%。

沪深300指数.CSI300收报3,478.73点，跌1.24%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,492.0点，跌0.85%，成交817,734手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入11.7亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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