深交所加强创业板行业监管 修订两个行业信披指引

路透上海2月26日 - 中国深圳证券交易所进一步提高上市公司信息披露质量，日前完成了创业板影视和医药两个行业信息披露指引的修订工作。

中国证券报周四引述深交所人士分析，深化创业板行业监管，主要有三方面的意义：一是增强市场透明度，促进完善市场约束机制；二是契合创业板公司特点，加大对新兴产业发展的支持力度；三是提升自律监管效能，落实信息披露为中心的监管理念。

深交所人士指出，本次影视类和医药类指引修订呈现以下特点：一是从灵活性角度出发，适当增强《指引》的适用弹性。二是从重要性原则出发，权衡信息披露的成本效益。本次修订以投资者需求为导向，促进信息披露简明化，同时充分考虑上市公司信息披露成本。

除本次修订外，深交所还启动了对创业板节能环保、光伏、互联网视频、游戏和电子商务等新兴行业的信息披露指引的起草工作。目前部分指引已在征求上市公司意见，后续将陆续发布。深交所通过稳步推进行业监管，将更好地适应监管转型需求，顺应以新股发行注册制为核心的资本市场市场化改革趋势。

深交所较为重视行业监管，早在2011年，创业板已开始在信息技术、影视、农业等行业试行行业监管。2013年初，创业板试点推出行业信息披露指引。2014年上半年，创业板又将行业监管范围扩大至医药、节能环保、光伏、电子等行业。（完）

(发稿 徐永；审校 林高丽)

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