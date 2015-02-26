沪综指收升2.2%至近一个月新高

路透北京2月26日 - 中国股市沪综指周四收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘。分析师指出，节后资金供求关系改善令大盘延续反弹，金融地产板块在持续调整后有所走强，“一带一路”、“京津冀一体化”等两会题材股有望成为近期市场热点，主板仍具备一定反弹动力，中小板、创业板则将继续调整。

沪综指.SSEC收报3,298.36点，涨69.52点或2.15%，此前收盘高点为2015年1月28日的3,305.74点；上证A股今日成交3,328亿元人民币，上一交易日为2,634亿元。

“两会的主题叠加上降息的预期，使得工程建筑、机械、金融地产这些板块出现反弹，而这些也都主要在沪市主板。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

他认为，节后资金需求回落带来流动性好转，供求关系改善有助于主板市场反弹，3月份是传统的开工旺季和中国两会召开的时点，因此如“一带一路”等主题投资机会将出现一定热度。由于相关个股基本都在沪市主板，将带动上证指数走强。

而近期连续公布的1月份CPI以及春节期间消费数据等低于预期，低通胀使得降息的动力有所增强。

中国中冶(601618.SS)、中国交建(601800.SS)、中国电建(601669.SS)等“一带一路”概念股均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,566.29点，涨2.52%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,609.2点，涨3.55%，成交1,014,870手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出2.7亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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