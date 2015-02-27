沪综指收升续创一个月新高 国防军工板块领涨大盘

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限

路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。