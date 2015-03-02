沪综指收升续创一个月新高 降息利好落地大盘反应偏温和

路透北京3月2日 - 中国股市沪综指周一收创一个月新高。分析师指出，央行周末降息虽对股市有正面影响，但此前大盘连续上涨已隐含了对此预期，降息消息出台属市场预期之中，故今日盘面对此反应偏温和。预计降息对市场刺激作用在逐渐减弱，但投资者信心将有所增强。

沪综指.SSEC收报3,336.28点，涨25.98点或0.78%，此前最高收盘为2015年1月27日3,352.96点；上证A股今日成交4,081亿元人民币，上一交易日为3,332亿元。

“（降息）利好归利好，影响不太大。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他认为，两会期间市场谨慎观望气氛渐浓，未来可能出台的各项政策将成为市场关注重点，投资者观望情绪逐渐升温。今天盘中热点依然围绕两会题材展开，潜在的政策热点板块还会有轮动表现，近期指数仍以震荡为主。

信达证券策略团队报告指出，降息会利好一些负债巨大的企业，降低其财务支出，此类公司主要集中在公用事业、建筑建材行业。降息对房地产行业利好，但目前的主要问题是房价和空置率太高，因此降息的作用很难成为长期利好因素。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。央行称，自2015年3月1日起，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

马钢股份(600808.SS)、沙钢股份(002075.SZ)、莱茵置业(000558.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,601.27点，涨0.80%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,613.4点，涨0.66%，成交1,117,965手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入11.3亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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