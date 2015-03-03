沪综指收低逾2% 创一个月最大跌幅

路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周二收挫逾2%，创下一个月最大单日跌幅。分析师指出，降息利好兑现并未能激励增量资金加快入市，而新一批新股启动发行程序又令短期资金面压力陡增，以金融股为代表的权重股抛压沉重，股指午后加速下滑。

沪综指.SSEC收报3,263.05点，大跌73.23点或2.2%，此前最大单日跌幅为2月2日的2.56%；上证A股今日成交4,397亿元人民币，上日为4,081亿元。

“主要是金融股把指数带下来了，不过个股仍相当活跃，六七十个股涨停，显示大盘还未走坏。”华泰证券分析师周林表示。

他说，近期金融股等权重股走势较沉闷，一旦资金面有变化，相当多投资者就会先抛售权重股套现。

中国证监会周一稍晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括东方证券等的19家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，其网上网下申购日基本集中在下周三和周四。

沪深300指数.CSI300收报3,507.90点，跌2.59%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,513.6点，跌2.69%，成交1,074,111手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入6.41亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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