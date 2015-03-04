沪综指小幅反弹收升 中小盘个股行情持续活跃

沪综指.SSEC收报3,279.53点，涨16.48点或0.51%，上证A股今日成交3,455亿元人民币，上日为4,397亿元。

“传媒、计算机股现在占的权重也比较大，所以这些票涨得稍微猛一点，指数也带动了。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他说，两会期间市场热点主要还是围绕政策主题和个股的利好事件展开，但部分题材已提前在盘面上有所反应，行情的深入展开有待政策的进一步明朗。