沪综指小幅反弹收升 中小盘个股行情持续活跃

独家：中国悄然搁置推出上海原油期货合约计划--消息
路透新加坡/北京1月20日 - 五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。
路透北京3月4日 - 中国股市沪综指周三小幅反弹收升，中小盘个股行情持续活跃。分析师指出，昨日大跌后，今日中小盘股上涨力度较强，传媒股领涨大盘，金融等大盘蓝筹股则继续弱势震荡。
近期新股发行将冻结巨额资金，即将公布的2月份经济金融数据可能难以达到市场预期，均令蓝筹股短期行情受到压制。
沪综指.SSEC收报3,279.53点，涨16.48点或0.51%，上证A股今日成交3,455亿元人民币，上日为4,397亿元。
“传媒、计算机股现在占的权重也比较大，所以这些票涨得稍微猛一点，指数也带动了。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他说，两会期间市场热点主要还是围绕政策主题和个股的利好事件展开，但部分题材已提前在盘面上有所反应，行情的深入展开有待政策的进一步明朗。
创业板指数P 报2,009.83点，涨2.45%，并再度刷新历史新高。唐德影视(300426.SZ)、光线传媒(300251.SZ)等多只创业板股票涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,530.82点，涨0.65%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,538.4点，涨0.32%，成交1,146,744手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入6.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡/北京1月20日 - 五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。