沪综指收跌近1% 新股发行期临近致抛压仍重

路透上海3月5日 - 中国股市沪综指周四收市下跌近1%。分析师指出，中国调降今年经济增长目标，基本符合市场预期；而新股发行期临近，一些投资者抛售老股筹集资金，导致大盘滑落。

沪综指.SSEC收报3,248.48点，跌31.06点或0.95%；上证A股今日成交3,723亿元人民币，上日为3,455亿元。

“人大召开，经济发展目标公布出来，没什么意外，都在意料之中，对市场影响不大。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

他指出，今日市场下跌的主要诱因还是新股申购的筹款压力。本轮新股申购估计冻结资金规模将超过2万亿元，对于目前主要靠存量资金支撑的A股市场，老股套现压力不小。

中国全国人大会议周四开幕。一如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。

中国证监会周一下发24家首次公开发行(IPO)企业发行批文后，包括东方证券等23家公司已先后刊登招股意向书，网上申购日分布在下周二至下周五（10日至13日）。

沪深300指数.CSI300收报3,496.34点，跌0.98%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,510点，跌0.86%，成交1,161,721手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入8.19亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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