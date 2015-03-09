沪综指午后逆转收高近2% 银行股担当反弹先锋

路透上海3月9日 - 中国股市沪综指周一收升近2%。分析师指出，今早大盘一度因券商保险股的下跌而萎靡不振，不过午后银行股受降准传言影响而大幅反弹，带动股指迅速由绿翻红，并不断扩大涨幅。

沪综指.SSEC收报3,302.408点，大涨61.221点或1.89%；上证A股今日成交3,589亿元人民币，上日为3,272亿元。

“主要是银行股的力量，可能有一些券商融资盘转到银行股，也有政策上的传言。本身银行股估值就便宜，前期累计也跌了两三成，有反弹动力。”东北证券分析师沈正阳表示。

上证银行股指数.SSEBKI收升5.88%，南京银行(601009.SS)和宁波银行(002142.SZ)收盘涨停，中小银行股涨幅居前，涨幅垫底的工商银行(601398.SS)亦收升4.15%。

沪深300指数.CSI300收报3,537.75点，涨1.70%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,562.6点，涨2.1%，成交1,177,487手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入6.7亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。