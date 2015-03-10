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中国财经 | 2015年 3月 10日 星期二 15:20 BJT

沪综指小幅收跌 银行股获利回吐牵累大盘

路透上海3月10日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，昨日因政策面朦胧利好预期大涨的银行股，今日因获利回吐压力而整体走弱，尽管以创业板为代表的中小市值股票再度走强，但沪市大盘仍出现回调。

沪综指.SSEC收报3,286.068点，跌16.34点或0.49%；上证A股今日成交3,292亿元人民币，上日为3,589亿元。

“新股申购高峰马上来临，市场上资金有点紧，银行股这些大家伙不太容易涨的动，再说政策预期也不太清晰。”华西证券首席策略分析师曹雪峰说。

他指出，今日盘面“翘翘板”效应相当明显，在银行股等权重股出现休整时，创业板个股却大幅上涨，甚至创业板股指还创了新高。

上证银行股指数.SSEBKI收跌2.43%，昨日该指数暴涨5.88%；创业板综指.CHINEXTC收升2.225%，再度刷新历史新高。

沪深300指数.CSI300收报3,520.611点，跌0.48%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,531.4点，跌0.79%，成交1,034,567手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入1.03亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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