沪综指收市小涨 新股申购洪峰来临令大盘上升动能有限

路透上海3月11日 - 中国股市沪综指周三收市小涨。分析师指出，早盘大盘因银行股等权重股反弹而出现上涨，不过今日是本轮新股申购高峰期，巨大资金需求令权重股上涨难得到认同，午后大盘窄幅调整，尾盘才稍有拉升动作。

沪综指.SSEC收报3,290.90点，涨4.832点或0.15%；上证A股今日成交3,268亿元人民币，上日为3,292亿元。

“早上大盘股曾经涨了一下，但打新股资金需求太大，上涨动力被压制了。”长江证券分析师宋中庆称。

周三沪深两市共有10只新股网上申购，其中包括计划募集100.3亿元的东方证券；周四还有11只新股即将网上申购，不过基本为小盘股。

他指出，虽然今日公布的中国经济数据仍较弱，但经济疲弱本已在市场预期之中，近阶段股市仍难脱离资金推动特征，因此资金面才是影响市场的最大因素。

中国国家统计局周三公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，固定资产投资同比增长13.9%，均低于此前市场预期。

沪深300指数.CSI300收报3,524.653点，涨0.11%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,542.6点，涨0.14%，成交1,209,605手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入9.6亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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