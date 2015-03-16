沪综指收升2.3%至逾五年半新高

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京3月16日 - 中国股市沪综指周一收升2.3%至逾五年半新高，A股成交额为两个月最大。分析师指出，总理李克强昨日在记者会上对宏观经济和改革创新方面的表态，令市场信心高涨，指数今日高开高走，盘中个股普涨，互联网板块领涨大盘。
沪综指.SSEC收报3,449.30点，大涨76.39点或2.26%，此前收盘高点为2009年8月4日的3,471.44点；上证A股今日成交4,776亿元人民币，上日为3,728亿元，此前成交额高点为1月6日的5,320亿元。
“我觉得今天涨这么多，还是基于目前整个市场对后面货币和财政政策宽松后的积极扩张（预期）。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他并表示，李克强表态允许个别金融风险发生，必将打破此前金融产品高收益无风险的特征，股市吸引力相对上升；同时资本市场开放、互联互通机制的完善也将加速居民大类资产配置向股市转移。近日市场成交量水平有所提升，增量资金有持续流入势头。
上证金融地产行业指数.SSEFN收涨2.37%，创业板综指.CHINEXTC收升3.625%，再度刷新历史高点。
中国总理李克强周日表示，这几年中国没有采取短期强刺激的政策，因而运用政策的回旋余地仍较大，“工具箱”里的工具比较多。此外，中国的确存在着个案性的金融风险，但是完全可以守住不发生系统性、区域性金融风险。
沪深300指数.CSI300收报3,705.67点，涨2.43%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,711.8点，涨2.67%，成交1,025,929手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入15.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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