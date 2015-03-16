沪综指收升2.3%至逾五年半新高

路透北京3月16日 - 中国股市沪综指周一收升2.3%至逾五年半新高，A股成交额为两个月最大。分析师指出，总理李克强昨日在记者会上对宏观经济和改革创新方面的表态，令市场信心高涨，指数今日高开高走，盘中个股普涨，互联网板块领涨大盘。

沪综指.SSEC收报3,449.30点，大涨76.39点或2.26%，此前收盘高点为2009年8月4日的3,471.44点；上证A股今日成交4,776亿元人民币，上日为3,728亿元，此前成交额高点为1月6日的5,320亿元。

“我觉得今天涨这么多，还是基于目前整个市场对后面货币和财政政策宽松后的积极扩张（预期）。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他并表示，李克强表态允许个别金融风险发生，必将打破此前金融产品高收益无风险的特征，股市吸引力相对上升；同时资本市场开放、互联互通机制的完善也将加速居民大类资产配置向股市转移。近日市场成交量水平有所提升，增量资金有持续流入势头。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨2.37%，创业板综指.CHINEXTC收升3.625%，再度刷新历史高点。

中国总理李克强周日表示，这几年中国没有采取短期强刺激的政策，因而运用政策的回旋余地仍较大，“工具箱”里的工具比较多。此外，中国的确存在着个案性的金融风险，但是完全可以守住不发生系统性、区域性金融风险。

沪深300指数.CSI300收报3,705.67点，涨2.43%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,711.8点，涨2.67%，成交1,025,929手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入15.2亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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