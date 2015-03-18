沪综指收升2.1% 续创近七年新高

沪综指.SSEC收报3,577.30点，涨74.45点或2.13%，此前收盘高点为2008年5月19日的3,604.76点；上证A股今日成交6,156亿元人民币，上日为5,996亿元。

山西证券策略分析师麻文宇称，此轮行情受资金推动持续上涨，货币政策宽松的环境下部分资金转向股市，而管理层表态支持资本市场繁荣，改革政策陆续出台提振了投资者信心，也为市场炒作提供了丰富的题材，宏观大环境支持市场走好。