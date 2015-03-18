沪综指收升2.1% 续创近七年新高

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京3月18日 - 中国股市沪综指周三收升2.1%续创近七年新高，并为连续第六个交易日上涨。分析师指出，今日各板块轮番上扬，推动大盘继续震荡上行续创新高，不过热点轮动过快且成交量未见明显放大，获利示范效应有所减弱，料短线继续涨升空间有限。
沪综指.SSEC收报3,577.30点，涨74.45点或2.13%，此前收盘高点为2008年5月19日的3,604.76点；上证A股今日成交6,156亿元人民币，上日为5,996亿元。
“整体来看（市场）是气势如虹，但是盘面板块的轮动非常快。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
山西证券策略分析师麻文宇称，此轮行情受资金推动持续上涨，货币政策宽松的环境下部分资金转向股市，而管理层表态支持资本市场繁荣，改革政策陆续出台提振了投资者信心，也为市场炒作提供了丰富的题材，宏观大环境支持市场走好。
中国央行续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析人士指出，在外汇占款渠道投放基础货币出现阶段性放缓的情况下，MLF可以起到主动补充基础货币的作用，有利于引导货币信贷和社会融资稳定增长，为稳增长和调结构营造中性适度的货币金融环境。
今日钢铁板块涨幅居前，安泰集团(600408.SS)、八一钢铁(600581.SS)、方大特钢(600507.SS)均涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,846.06点，涨2.37%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报3,887.2点，涨3.02%，成交399,247手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入17.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。