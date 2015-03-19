沪综指小幅收升连续第七日上涨

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标

路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。