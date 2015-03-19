沪综指小幅收升连续第七日上涨

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透北京3月19日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，连续第七日上涨，盘中震荡有所加大。分析师指出，今日股指触及3,600点整数关口后，获利回吐压力加大，随后出现快速回落，而2月以来沪指已累计上涨逾10%，短期存在技术回调压力，料后市将在3,600点下方震荡整理。
沪综指.SSEC收报3,582.27点，涨4.97点或0.14%，此前盘中高点为2008年5月20日的3,632.01点；上证A股今日成交6,103亿元人民币，上日为6,156亿元。
“今天确实有个获利回吐的压力。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并指出，目前金融板块估值修复基本完成，短期继续上涨动力显不足，难以带动指数继续冲关。但美联储声明后，短期人民币贬值压力开始减轻，资本外流速度有所放慢，对指数形成利好。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三放弃在货币政策正常化问题上将“保持耐心”的承诺，最早在6月升息的可能性进一步增加。
今日运输板块跌幅居前，东方航空(600115.SS)收跌4.42%，中国国航(601111.SS)收跌3.49%。
沪深300指数.CSI300收报3,839.74点，涨0.16%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报3,851.4点，跌0.47%，成交781,741手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入2.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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