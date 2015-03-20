沪综指收升1%近七年首次站上3,600点 券商板块领涨大盘

沪综指.SSEC收报3,617.32点，涨35.04点或0.98%，此前收盘高点为2008年5月16日的3,624.23点；该指数全周累计上涨7.25%，上证A股今日成交6,496亿元人民币，上日为6,103亿元。

他并指出，此前市场担心券商牌照下发等利空因素可能会导致券商竞争加剧，但目前看对市场影响较小，利空出尽后该板块出现整体反弹。