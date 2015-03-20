沪综指收升1%近七年首次站上3,600点 券商板块领涨大盘

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京3月20日 - 中国股市沪综指周五收升1%，近七年首次站上3,600点，并为连续第八日收升。早盘股指高位震荡，午后券商板块集体大涨，带动股指摆脱盘局迅速创出新高。分析师指出，近两日场内板块轮动加速，部分资金重新流入金融权重板块，有效推动股指快速上扬，市场多头气氛浓厚。
沪综指.SSEC收报3,617.32点，涨35.04点或0.98%，此前收盘高点为2008年5月16日的3,624.23点；该指数全周累计上涨7.25%，上证A股今日成交6,496亿元人民币，上日为6,103亿元。
“（大盘）加速赶顶吧我觉得。”西南证券首席策略分析师张刚表示。
他并指出，此前市场担心券商牌照下发等利空因素可能会导致券商竞争加剧，但目前看对市场影响较小，利空出尽后该板块出现整体反弹。
中信证券(600030.SS)收涨8.96%，招商证券(600999.SS)收涨8.09%。
沪深300指数.CSI300收报3,892.57点，涨1.38%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报3,902.6点，涨1.33%，成交1,456,617手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入15.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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