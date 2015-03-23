沪综指收升近2%再创七年新高 监管层表态激励人气

路透上海3月23日 - 中国股市沪综指周一收升近2%再创七年新高，并出现罕见的九连涨。分析师指出，监管层近日表态称股市上涨有其合理性，这预示着近期不太可能出手干预。今日在增量资金推动下，大盘继续稳步上扬，成长股及“一带一路”概念涨幅居前。

沪综指.SSEC收报3,687.728点，涨70.41点或1.95%，此前收盘高点为2008年5月6日的3,733.50点；上证A股今日成交6,597亿元人民币，上日为6,496亿元。

“管理层希望股市继续涨，稳健温和地上涨。从表述上看，管理层并没有介入干预的意思。”国盛证券策略分析师刘旻称。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期中国股市的上涨，是市场对经济增长“托底”、金融风险可控的认同，也是全面深化改革、市场流动性充裕、资金利率下行、中小企业上市公司盈利情况改善等多种因素的综合反映，有其必然性和合理性，但在目前经济下行压力较大、部分股票估值较高、杠杆资金较活跃的情况下，投资者仍需要注意市场风险。

创业板指数今日续创历史新高，创业板综指.CHINEXTC收升3.732%。而在线教育板块表现继续强劲，天舟文化(300148.SZ)、中南传媒(601098.SS)等涨停，中国中铁(601390.SS)，中铁建设(601186.SS)亦收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,972.061点，涨2.04%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报3,983.2点，涨2.15%，成交1,278,053手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入21.4亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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