沪综指收升再创七年新高

路透北京3月24日 - 中国股市沪综指周二小幅收涨再创七年新高，并为连续第十日上涨，盘中一度冲破3,700点整数关口。今日公布的经济数据不佳，引发获利盘集中回吐，早间指数出现一波快速下探，午后大盘逐渐企稳反弹。分析师指出，大盘连涨后投资者短线避险的情绪有所抬升，震荡加剧致成交量有所放大，今日成交额创出三个半月新高。

沪综指.SSEC收报3,691.41点，涨3.68点或0.10%,此前收盘高点为2008年5月6日的3,733.50点；上证A股今日成交7,528亿元人民币，上日为6,597亿元，此前成交量高点为2014年12月9日的7,926亿元。

“没有回调市场是不稳的，觉得要把获利盘这个能量稍微释放一下。”信达证券策略分析师谷永涛称。

他并指出，今日指数下跌过程中成交量放大明显，而在午后上涨过程中成交量略有萎缩，说明投资者在高位交易心态仍较为谨慎。

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

今日钢铁板块再度发力，山东钢铁(600022.SS)、马钢股份(600808.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,973.05点，涨0.02%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报3,970.6点，涨0.36%，成交1,341,519手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出15.5亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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