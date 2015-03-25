沪综指收跌结束连10日涨势

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京3月25日 - 中国股市沪综指周三收跌，结束此前连续10日涨势。分析师指出，近日银行股公布利润增速多现放缓，且此前大盘连续上涨后短期有技术调整要求，今日金融板块整体回落对股指形成拖累。目前经济数据仍持续低迷，但政策放松难超市场预期，料大盘将进入调整。
沪综指.SSEC收报3,660.73点，跌30.68点或0.83%；上证A股今日成交6,436亿元人民币，上日为7,528亿元。
“前期10连阳肯定市场有调整。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
他并指出，近日欧美经济数据优于预期，美元指数冲高回落对国际油价形成支撑，运输板块受油价上涨影响集体回落，领跌大盘。
美国原油期货周三守在每桶47.50美元上方，美国国内经济数据强劲予以支撑，而且行业数据显示美国上周原油库存增幅小于预期，汽油和馏分油库存下降。
今日上证银行股指数.SSEBKI收跌2.69%，走势弱于大盘；农业银行(601288.SS)收跌2.41%。
农业银行(1288.HK)风险管理总监宋先平周二表示，2014年农行不良贷款率高于行业平均水平，未来仍有不良贷款上升压力；但预计明年上半年银行资产质量将企稳。
沪深300指数.CSI300收报3,940.41点，跌0.82%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报3,943.0点，跌0.78%，成交1,250,779手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.9亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。