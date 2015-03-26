沪综指收市上涨 创业板深跌而周期股奋起护盘

路透上海3月26日 - 中国股市沪综指周四收盘上涨。分析师指出，近期大涨的创业板因获利抛压而出现大幅调整，相当多资金流向估值较低的银行股和煤炭水泥能源等周期股板块，板块翘翘板效应再度显现，大盘出现宽幅震荡。

沪综指.SSEC收报3,682.095点，涨21.368点或0.58%；上证A股今日成交6,146亿元人民币，上日为6,436亿元。

“近期批评创业板的声音越来越多，回调压力较大，而银行及周期股近期涨的不多，短时间风向可能会发生变化。”华泰证券分析师周林指出。

创业板综合指数.CHINEXTC收盘跌3.5%，市场近日有传言监管层将调查全通教育(300359.SZ)，令创业板获利抛压迅速增加。全通教育近期一度成为沪深两市第一高价股，周四该股收报跌停位273.60元。

周林并表示，新一批新股发行批文预计近期将下发，这批新股数量的多少将反映监管层对近期股市走势的态度。若这批新股数量达到四、五十家，那么沪综指可能会出现幅度一、两百点的回调。

今年以来，证监会保持每月下发一批约24家新股批文的节奏。

沪深300指数.CSI300收报3,949.999点，涨0.24%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报3,941.2点，跌0.28%，成交1,569,278手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出9.2亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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