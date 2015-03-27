沪综指小幅收升连续第三周上涨

路透北京3月27日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，并连续第三周上涨。分析师指出，今日大盘维持震荡整理格局，受政策利好的房地产板块，“一带一路”概念股表现较好，而以全通教育(300359.SZ)为代表的创业板高价股前期涨幅较大，短期仍有回调风险。

沪综指.SSEC收报3,691.10点，涨9.0点或0.24%，该指数本周累计上涨2.04%；上证A股今日成交5,057亿元人民币，上日为6,146亿元。

“这两天盘面估计回撤风险也不会太大，因为毕竟现在整个增量资金入市还是比较积极的。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他并认为，政府工作报告中明确提到鼓励自住性和改善性住房需求，近期市场已有一定反应，政策着眼于房地产市场长远发展，对相关板块偏利好。明天召开的博鳌论坛可能对“一带一路”等重要国家战略的实施做出具体性安排，今日对建筑板块有一定刺激。

周五两部委出台有关优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知，无疑激发市场对可能出台聚集于二套房的信贷和税收等方面政策预期。受楼市仍有后续政策利好出台的支持，今日沪市地产指数.CSICMREI收涨3.8%；走势优于大盘。

中国交建(601800.SS)、中航地产(000043.SZ)、国电南瑞(600406.SS)涨停报收，全通教育收跌6.44%。

沪深300指数.CSI300收报3,971.70点，涨0.55%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报3,964.0点，涨0.59%，成交1,569,278手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入2.1亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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