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中国财经 | 2015年 4月 2日 星期四 15:36 BJT

沪综指小幅收升 再创逾七年新高

路透上海4月2日 - 中国股市沪综指周四小幅收升再创逾七年新高。分析师指出，尽管金融股等蓝筹股今日走软，但以创业板为代表的成长性股票仍较坚挺，提振市场人气，大盘在多空争夺后，仍小幅收红。

沪综指.SSEC收报3,825.78,点，涨15.49点或0.41%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点；上证A股今日成交6,287亿元人民币，上日为5,902亿元。创业板指数P今日收升2.928%再创历史新高。

“热点还是在创业板上，并没有出现风格转换，大盘对于3,800点位置较为纠结。”东北证券分析师沈正阳指出，目前市场主要的上涨力量来自增量资金推动，未来大盘能否继续上涨，还是要看资金面能否配合。

沪深300指数.CSI300收报4,124.78点，涨0.02%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5收盘报4,106.2,点，跌0.65%，成交1,532,615手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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