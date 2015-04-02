沪综指小幅收升 再创逾七年新高

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透上海4月2日 - 中国股市沪综指周四小幅收升再创逾七年新高。分析师指出，尽管金融股等蓝筹股今日走软，但以创业板为代表的成长性股票仍较坚挺，提振市场人气，大盘在多空争夺后，仍小幅收红。
沪综指.SSEC收报3,825.78,点，涨15.49点或0.41%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点；上证A股今日成交6,287亿元人民币，上日为5,902亿元。创业板指数P今日收升2.928%再创历史新高。
“热点还是在创业板上，并没有出现风格转换，大盘对于3,800点位置较为纠结。”东北证券分析师沈正阳指出，目前市场主要的上涨力量来自增量资金推动，未来大盘能否继续上涨，还是要看资金面能否配合。
沪深300指数.CSI300收报4,124.78点，涨0.02%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5收盘报4,106.2,点，跌0.65%，成交1,532,615手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。