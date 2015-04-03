沪综指收升1%再创逾七年新高

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京4月3日 - 中国股市沪综指周五小幅收升再创逾七年新高，新一轮IPO启动的消息并未阻止大盘惯性上涨。分析师指出，市场累计升幅较大，短期新股发行，管理层监管从严，对违法违规加大打击力度，对市场情绪降温将带来一定影响。
料后期市场关注将重新回归基本面，部分风险因素将逐步释放；清明节后一季度宏观经济数据与上市公司业绩将陆续披露，低于预期概率仍大，料大盘将持续震荡走势。
沪综指.SSEC收报3,863.93点，涨38.15点或1%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点，本周该指数累计上涨4.68%；上证A股今日成交6,325亿元人民币，上日为6,287亿元。
“现在主要还是一个惯性上涨的作用。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
他认为，近期不管是个人投资者还是基金发行募集资金，火爆程度已赶超2007年的高峰时期，资金入场后的惯性作用仍较大。除非市场爆发重大利空，否则后市大盘可能维持震荡行情，但节后新股批量申购可能将对市场带来一定扰动。
中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。
创业板指数P今日收升1.41%，再创历史新高。安源煤业(600397.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报4,170.54点，涨1.11%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5收盘报4,182.4点，涨2.03%，成交1,559,084手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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