沪综指收升1%再创逾七年新高

沪综指.SSEC收报3,863.93点，涨38.15点或1%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点，本周该指数累计上涨4.68%；上证A股今日成交6,325亿元人民币，上日为6,287亿元。

他认为，近期不管是个人投资者还是基金发行募集资金，火爆程度已赶超2007年的高峰时期，资金入场后的惯性作用仍较大。除非市场爆发重大利空，否则后市大盘可能维持震荡行情，但节后新股批量申购可能将对市场带来一定扰动。