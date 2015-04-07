沪综指收升2.5%再创逾七年新高

路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周二收升2.5%再创逾七年新高。分析师指出，目前入市的投资者迅速增加，资金汇集效应逐步显现，推动大盘价升量增，银行板块今日受周末利好消息刺激领涨大盘。不过当前股指累计升幅已大，投资者对后市分歧将逐渐增加，料股指高位震幅将开始加大。

沪综指.SSEC收报3,961.38点，涨97.45点或2.52%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点；上证A股今日成交7,418亿元人民币，上日为6,325亿元。

“银行股肯定是今天拉抬大盘的一个主要的因素，还是跟周末资产证券化注册制的消息有关。”信达证券策略分析师艾宜指出。

他认为，注册制的推出将推动信贷资产证券化进一步放量，目前信贷资产证券化规模相对银行信贷总规模偏低，长期来看信贷资产证券化空间巨大，此次央行出台注册制政策旨在响应国务院盘活存量的号召，银行在未来会逐步受益。

中国人民银行周五公告，已取得相关业务资格，发行过信贷资产支持证券，并且能够按规定披露信息的受托和发起机构，可以向央行申请注册后，在有效期内自主发行该类ABS。这意味着注册制正式启动。

今日上证银行股指数.SSEBKI收升2.83%，平安银行(000001.SZ)收涨6.06%。

沪深300指数.CSI300收报4,260.04点，涨2.15%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5收盘报4,245.6点，涨2.03%，成交1,181,253手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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