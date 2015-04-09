沪综指收挫近1%结束五连升 获利抛压令大盘涨势稍歇

路透上海4月9日 - 中国股市沪综指周四收挫近1%，结束此前连五日升势。分析师指出，今天大盘延续宽幅震荡并伴随巨量成交，多空明显分歧调整压力加大，部分前期涨幅较大的个股获利抛压较大，不过银行和地产股的护盘令大盘脱离日低。

沪综指.SSEC收报3,957.53点，跌37.28点或0.93%，日低至3,900.03点；上证A股今日成交8,121亿元人民币，上日为8,346亿元。

“前期大盘冲得较快，获利抛压比较多，今天调整并不令人意外。”华泰证券分析师周林表示，从盘面看，相当多个股表现仍相当强，而且牛市中大盘调整时间一般较短，因此估计这次大盘休整时间不会太长。

中银国际证券策略分析师周荣华认为，从资金角度看，A、H股溢价率处在高位，港股的吸引力在上升，沪港通北冷南热迹象愈发明显，两地价差将逐步收敛，A股资金恐将出现分流。下周即将开始新股申购，同时季度和月度经济数据也将陆续公布，均对市场构成考验。

沪深300指数.CSI300收报4,262.14点，跌0.78%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报4,225.8点，跌0.5%，成交1,560,242手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出49.8亿元；而105亿元额度的港股通.NQUOTA.HS则连续第二日用罄。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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