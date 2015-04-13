中证登取消自然人A股一人一户限制 最高可开20个

路透上海4月13日 - 中国证券登记结算有限责任公司周日发布公告，取消自然人投资者A投等证券账户一人一户限制，规定同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户。

刊登在中证登网站的《证券账户业务指南》同时要求，同一投资者仍只能申请开立一个信用账户、B股账户。

中国证券报周一引述中证登董事长周明表示，“全面放开一人一户限制为投资者提供很大方便，但投资者应当根据自身确实存在的实际需要决定是否开立多户，不要盲目开立多户。”

周明并称，放开上述限制是根据资本市场市场化、法治化等要求所采取的一项举措，以方便各类投资者选择证券经营机构，并根据自身实际需要管理证券资产。同时促进各类证券经营机构推进服务方式创新和服务升级，促进市场结构更为均衡并提升市场整体效率。

中证报报导还指出，去年“十一”期间，中国结算的统一账户平台上线，正式启用一码通账户，每个投资者只有一个一码通账户，在此之下可以开设多个账户操作。

中国股市近期高歌猛进，短短两个多月时间，沪综指.SSEC即从仅逾3,000点位置，快速攀升突破4,000点大关。(完)

(发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)

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