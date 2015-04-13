中证登取消自然人A股一人一户限制 最高可开20个

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透上海4月13日 - 中国证券登记结算有限责任公司周日发布公告，取消自然人投资者A投等证券账户一人一户限制，规定同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户。
刊登在中证登网站的《证券账户业务指南》同时要求，同一投资者仍只能申请开立一个信用账户、B股账户。
中国证券报周一引述中证登董事长周明表示，“全面放开一人一户限制为投资者提供很大方便，但投资者应当根据自身确实存在的实际需要决定是否开立多户，不要盲目开立多户。”
周明并称，放开上述限制是根据资本市场市场化、法治化等要求所采取的一项举措，以方便各类投资者选择证券经营机构，并根据自身实际需要管理证券资产。同时促进各类证券经营机构推进服务方式创新和服务升级，促进市场结构更为均衡并提升市场整体效率。
中证报报导还指出，去年“十一”期间，中国结算的统一账户平台上线，正式启用一码通账户，每个投资者只有一个一码通账户，在此之下可以开设多个账户操作。
中国股市近期高歌猛进，短短两个多月时间，沪综指.SSEC即从仅逾3,000点位置，快速攀升突破4,000点大关。(完)
(发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。