沪综指收升2.2%再创逾七年新高

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京4月13日 - 中国股市沪综指周一收涨2.2%，再创逾七年新高。分析师指出，今天大盘高开高走，短期人气高涨致资金加速入场，资金流入权重股板块拉动股指继续强劲上扬。不过本周新股申购仍将吸引大量资金，同时近期为经济数据和年报业绩密集披露期，料股指冲高后出现大幅波动概率较大。
沪综指.SSEC收报4,121.71点，涨87.40点或2.17%，此前收盘高点为2008年3月11日的4,165.88点；上证B指.SSEB报收378.17点，涨9.02%，此前收盘高点为2007年10月31日的380.52点；上证A股今日成交7,780亿元人民币，上日为6,642亿元。
“短期的上涨主要还是资金推动，赚钱效应明显在扩散。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他指出，新增资金主要流入部分估值相对偏低的权重股板块，对指数形成拉动作用。但大盘连续上涨后技术指标已出现见顶信号，表明市场分歧逐步加大，料后市指数在高位将会出现大幅波动反复。
中国公布今年一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。一季度经济增速再下台阶几乎板上钉钉，进一步放宽政策迎来时间窗口。
中国证券登记结算有限责任公司周日发布公告，取消自然人投资者A投等证券账户一人一户限制，规定同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户。
此前调整的银行股板块整体上涨，招行银行(600036.SS)涨停报收，建设银行(601939.SS)亦大涨7.09%。
沪深300指数.CSI300收报4,421.07点，涨1.76%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报4,420.0点，涨1.67%，成交1,179,504手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入12.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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