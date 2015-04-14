沪综指连三日收升创逾七年新高

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
4月14日 - 路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周二连三日收升，续创逾七年新高。分析师指出，虽然前期热点板块成长股及B股出现震荡或升势趋缓，不过二线蓝筹及“一带一路”概念股接棒领涨，股指在获利抛压及新股申购压力下虽有震荡，但仍保持强势。
沪综指.SSEC收报4,135.565点，涨13.85点或0.34%，此前收盘高点为2008年3月11日的4,165.88点；上证A股今日成交8,072亿元人民币，上日为7,780亿元。
“今天若不是新股申购有拖累，大盘涨得更凶，现在钱进来很多。”长江证券分析师宋中庆指出，短期内大盘仍将保持强势。
周二沪深两市共有15只新股网上申购，不过全部是中小盘股，周三和周四则分别有九只和五只新股网上申购。
已连续两天每日大涨逾9%的上证B指.SSEB今天在高开9%后，涨幅逐步缩减，收盘报388.213点，涨2.66%。
沪深300指数.CSI300收报4,438.184点，涨0.39%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报4,421.4点，涨0.07%，成交1,376,079手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入6.2亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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