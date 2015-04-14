沪综指连三日收升创逾七年新高

4月14日 - 路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周二连三日收升，续创逾七年新高。分析师指出，虽然前期热点板块成长股及B股出现震荡或升势趋缓，不过二线蓝筹及“一带一路”概念股接棒领涨，股指在获利抛压及新股申购压力下虽有震荡，但仍保持强势。