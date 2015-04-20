沪综指收低1.6%创一个半月最大单日跌幅 成交额破万亿再创天量

路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周一收低1.6%，创一个半月最大单日跌幅，盘中剧烈震荡，成交额破万亿元再创历史天量。分析师指出，今日早盘金融地产等权重板块受降准消息刺激走势较强，拉动指数冲高，但午后盘中获利回吐压力加大，多数个股出现下跌，尾市一度因上交所成交额因软件设置原因无法更新，大盘出现恐慌跳水。

沪综指.SSEC收报4,217.08点，跌70.22点，或1.64%，上证A股今日成交11,422亿元人民币，上日为9,107亿元。

上海证券交易所周一称因软件设置原因，上交所市场成交金额超过1万亿元人民币后无法及时更新，此非技术故障，交易及个股行情不受影响。

“虽然有降准的刺激，早盘的时候能坚挺一点，但是市场可能会意识到风险点已经比较近了。”信达证券策略分析师谷永涛表示。

他并认为，市场经过连续上涨后获利回吐压力较大，杠杆资金规模已接近市场极限，监管层态度令投资者降杠杆情绪较重，高杠杆获利盘套现造成指数快速下跌并伴随巨额成交。

中国央行周日稍晚宣布，自4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在此基础上，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降准1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

同时，对中国农业发展银行额外降准2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。

此外，在中国证券监管部门上周五发布通知允许公募基金等经营融券业务后，中国证监会新闻发言人邓舸周六指出，融券新政是为了促进融资融券业务平衡发展，不是所谓的鼓励卖空，更非打压股市。

中国联通(600050.SS)，中国中铁(601390.SS)等收报涨停，东吴证券(601555.SS)大幅收跌9.45%。

沪深300指数.CSI300收报4,521.92点，跌1.61%；沪深300指数期货主力5月合约CIFK5报4,517.0点，跌2.31%，成交1,600,488手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出10.2亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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