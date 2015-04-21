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中国财经 | 2015年 4月 21日 星期二 15:21 BJT

沪综指收升1.8%创逾七年新高

路透北京4月21日 - 中国股市沪综指周二收涨1.8%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，继昨日放量大跌后，今天股指在回踩5日均线后继续走高，个股普涨，中小盘股经过前期调整后领涨。但今日成交量出现萎缩，显示市场情绪谨慎，短期高位仍将出现震荡。

沪综指.SSEC收报4,293.62点，涨76.55点，或1.82%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；上证A股今日成交8,587亿元人民币，上日为11,422亿元。

“对市场中期走势看好，昨天虽然有一个震荡，但是回调的幅度不是很大，所以市场还是偏强势的。”山西证券策略分析师麻文宇表示。

但首创证券策略分析师邵帅认为，今日市场技术性反弹特点明显，成交量萎缩预示大盘继续上攻动力不足，上攻力度有待观察。

创业板指数P大涨5.83%，多只个股收报涨停，中国南车(601766.SS)，中国北车601299.SS则均收报跌停。

沪深300指数.CSI300收报4,619.16点，涨2.15%；沪深300指数期货主力5月合约CIFK5收报4,618.88点，涨2.1%，成交1,428,010手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入17.2亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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