沪综指收升1.8%创逾七年新高

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京4月21日 - 中国股市沪综指周二收涨1.8%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，继昨日放量大跌后，今天股指在回踩5日均线后继续走高，个股普涨，中小盘股经过前期调整后领涨。但今日成交量出现萎缩，显示市场情绪谨慎，短期高位仍将出现震荡。
沪综指.SSEC收报4,293.62点，涨76.55点，或1.82%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；上证A股今日成交8,587亿元人民币，上日为11,422亿元。
“对市场中期走势看好，昨天虽然有一个震荡，但是回调的幅度不是很大，所以市场还是偏强势的。”山西证券策略分析师麻文宇表示。
但首创证券策略分析师邵帅认为，今日市场技术性反弹特点明显，成交量萎缩预示大盘继续上攻动力不足，上攻力度有待观察。
创业板指数P大涨5.83%，多只个股收报涨停，中国南车(601766.SS)，中国北车601299.SS则均收报跌停。
沪深300指数.CSI300收报4,619.16点，涨2.15%；沪深300指数期货主力5月合约CIFK5收报4,618.88点，涨2.1%，成交1,428,010手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入17.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。