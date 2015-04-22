沪综指收升2.4%再创逾七年新高 电力及券商板块领涨

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月22日 - 中国股市沪综指周三收涨2.4%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，今日电气电力板块领涨，而午后券商等金融股崛起亦提振大盘。目前资金已对场内所有板块轮番炒作完毕，整体市盈率水平有所提升，权重股后续题材乏力可能拖累指数上行力度。
沪综指.SSEC收报4,398.49点，大涨104.87点，或2.44%，此前收盘高点为2008年3月3日的4,438.27点；上证A股今日成交9,728亿元人民币，上日为8,587亿元。
“整个上证指数(涨幅)在午后回调之后就是券商股在拉。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示，昨日金融地产股对指数的拉升力度有限，今天午盘指数小幅回调后指数在券商股的拉动下继续走高。
中国国务院常务会议周二通过基础设施和公用事业特许经营管理办法，在能源、交通、水利、环保和市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营，境内外法人和其他组织均可通过公开竞争在一定期限和范围内参与投资、建设和运营基础设施和公用事业并获得收益。
沪深300指数.CSI300收报4,739.81点，涨2.61%；沪深300指数期货主力5月合约CIFK5尾盘报4,760.0点，涨3.30%，成交1,230,507手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入8.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。