沪综指连三日收升续创逾七年新高

路透上海4月23日 - 中国股市沪综指周四连三日收升，续创逾七年收盘新高。分析师指出，由于场外资金源源不断地增援，市场仍旧保持强势，不过近期领涨的板块快速轮动，使得大盘出现宽幅震荡，盘中震幅近百点。

沪综指.SSEC收报4,414.508点，涨16.014点，或0.36%，此前收盘高点为2008年3月3日的4,438.27点；上证A股今日成交9,591亿元人民币，上日为9,728亿元。

“虽然数据还是不太好，但这只是大盘的扰动因素，关键还是钱多，大盘跌不下来。”长江证券分析师宋中庆指出，“大家都知道大盘总有一天会下跌，但是不知道什么时候。”

汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年4月PMI初值数据降至49.2，连续第二个月位于荣枯线下方为一年来最低。

中国证券登记结算公司最新数据显示，上周新增A股开户数达325.71万户，环比大增93.77%，创历史新高，约为2007年大牛市单周最火爆月份的3倍。

万联证券分析师沈赟指出，今日拉动大盘上涨的主要力量为价格较低、前期涨幅不大且具有一定权重的板块，比如有色、钢铁和煤炭等就属于补涨行情。鉴于今日指数振幅较大，投资者需注意控制仓位风险。

钢铁股板块中，马钢股份(600808.SS)、太钢不锈(000825.SZ)等部分钢铁股涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,740.892点，涨0.02%；沪深300指数期货主力5月合约CIFK5尾盘报4,734.4点，跌0.21%，成交1,416,141手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出3.8亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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