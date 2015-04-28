沪综指放量收跌逾1% 中小盘股调整引发投资者忧虑

路透北京4月28日 - 中国股市沪综指周二放量收跌逾1%。分析师指出，今日银行等金融股继续承担护盘角色，但由于此前涨幅巨大的中小盘股出现大幅调整，引发投资者忧虑。目前场内获利抛压较重，加之几乎所有权重板块都已轮动一遍，短线大盘仍有向下调整压力。

沪综指.SSEC收报4,476.21点，跌51.18点，或1.13%；上证A股今日成交10,566亿元人民币，上日为9,713亿元。

他并表示，支撑中小盘股前期走强的业绩靓丽和高送转因素基本兑现，中小股票的炒作行情目前暂告一段落；近期很多权重板块都在承担护盘的角色，金融股和电力、交运等板块滞涨，高换手率显示仍有增量资金流入大盘股，令主板相对抗跌。