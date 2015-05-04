沪综指收升 市场承接力度仍强电力板块领涨

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透北京5月4日 - 中国股市沪综指周一收升，盘中震荡过程中市场承接力度仍强，电力板块领涨。分析师表示，部分周期性板块出现回升显示做多因素仍在，但另一方面股指大幅上涨之后调整压力也在加大，造成股指盘中宽幅震荡且成交微缩。
沪综指.SSEC收报4,480.46点，升38.81点，或0.87%。上证A股今日成交7,139.28亿元人民币，上日为7,698亿元。
“当前市场较为纠结，一季报公布以后全部A股的业绩增速只有2%左右，因此估值压力凸显，业绩和估值背离的情况不可能持续，市场因此陷入一种想涨又不敢涨的情绪之中。”东北证券分析师沈正阳说。
他认为，上周四召开的政治局会议释放的“稳增长”信号明确，构成市场继续做多的政策基调，但无论是主板还是创业板指数在大幅上涨之后调整压力也在增强，料短线继续上行幅度不大。
上周四召开的政治局会议并审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》,其核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，促进区域协调发展，形成新增长极。受此政策利好推动，今日京津冀和河北板块一度涨幅居前。
创业板收盘跌0.44%。华电国际(600027.SS)、内蒙华电(600863.SS)涨停。
沪深300指数.CSI300收报4,787.74点，涨0.8%；沪深300指数期货主力5月合约CIFK5尾盘报4,767.6点，跌0.06%，成交985,139手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入5.4亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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