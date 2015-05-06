沪综指震荡收低1.6%连两日大跌 获利盘继续大举出逃

路透北京5月6日 - 中国股市沪综指周三震荡收低1.6%，连续两日大跌。分析师指出，昨日股指大跌逾4%之后，隔夜新华社的偏暖评论一度推动股指反弹，但护盘作用昙花一现。沪综指午后获利盘大举出逃推动股指大幅跳水，市场人气明显受挫。

沪综指.SSEC收报4,231.33点，跌67.38点或1.57%，盘中高低点分别为4,376.35点和4,187.37点；上证A股今日成交7,131.54亿元人民币，上日为8,020.48亿元。

“当前市场心态较为矛盾：一方面监管层频频提示风险，获利盘随时准备出逃；另一方面实体经济疲弱，市场对稳增长政策的继续出台充满预期。”上海证券分析师屠骏说。

万联证券分析师沈赟认为，午后股指由红转绿的主要原因是获利盘在早盘反弹之后伺机出逃，部分资金很可能进入一级市场打新，因后者的收益稳定且风险很低。

周二国内股指大跌后，新华社及新华网周二晚间连发《股市遭遇重创不失为一场洗礼 风雨过后更见彩虹》等四篇股市相关的文章，安抚市场情绪，受此影响沪综指盘中一度上涨1.8%。

周三跌幅居前的板块包括前期大涨的海上丝路、船舶和交通设施等，中国重工(601989.SS)收跌7.68%、中国北车601299.SS收跌8.04%。

沪深300指数.CSI300收报4,553.33点，跌0.95%；沪深300指数期货主力5月合约CIFK5尾盘报4,572.8点，跌0.54%，成交1,411,745手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入7.1亿元（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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