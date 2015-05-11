沪综指收升3%创半个月最大单日涨幅

路透北京5月11日 - 中国股市沪综指周一收升3%创半个月最大单日涨幅。分析师指出，央行年内第二次降息增强投资者信心，虽银行保险等大盘蓝筹板块上涨乏力，但在中小盘个股强劲上扬的赚钱效应推动下，股指出现放量大幅反弹。

沪综指.SSEC收报4,333.58点，涨127.66点或3.035%，此前最大单日涨幅为4月27日的3.04%。上证A股今日成交7,107.07亿元人民币，上周五为5,563.69亿元。

中信建投分析师安尉表示，此次央行降息在两个方面影响市场，一是增量资金入市的逻辑没变，二是资金的风险偏好更高，因此今日主板表现不错。

而中小盘个股表现更为亮眼，继上周五大涨后，创业板和中小板个股再现飙涨。

“市场对创业板的价值判断发生变化。”上海证券分析师屠骏称，这体现了一种投资理念的变化，投资者不再从估值角度判断创业板是否涨得过高，而是在经济转型的背景下重新认识创业板价值。

创业板指周一收涨5.83%至3,146.83点历史新高，其中东方财富(300059.SZ)和乐视网(300104.SZ)涨停。上证银行股指数.SSEBKI涨1.70%。

中国央行周日宣布，自周一（11日）起下调金融机构存贷款基准利率.25个百分点，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

沪深300指数.CSI300收报4,690.53点，涨2.90%；沪深300指数期货主力5月合约CIFK5尾盘报4,659.8点，涨2.65%，成交1,237,729手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.37亿元（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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