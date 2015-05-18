沪综指小幅收跌 大盘蓝筹股走势持续疲软拖累股指

路透北京5月18日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，大盘目前进入缩量整固期，蓝筹股虽具估值优势，但赚钱效应显然不及中小成长股，走势持续疲软拖累股指，而以创业板为代表的中小盘个股走势非常活跃，预计主板短线维持箱体震荡格局。

沪综指.SSEC收报4,283.49点，跌25.2点或0.58%，盘中最低探至4,260.51点。上证A股今日成交5,864亿元人民币，上日为6,583亿元。

"大盘股没有腾挪空间啊，资金都涌到小盘股，所以小盘股强者恒强。"上海证券投资顾问屠骏说。

不过他对当前市场格局并不担心，他认为，现在是“指数弱、个股强”的局面，沪市上涨家数明显多于下跌家数。要打破上述格局，需要有重大事件发生，比如A股被纳入MSCI新兴市场指数。

万联证券分析师沈赟则认为，由于证监会上周五澄清了“约谈”基金公司限配创业板股票的传言，所以今日创业板再度发力大涨，再次显示中小成长股的赚钱效应。

对于近期频频居于涨幅前列的次新股，沈赟认为这是因为珍宝岛(603567.SS)、金雷风电300443.SS等上批新股打开涨停板后继续连创新高，强化了次新股的赚钱效应。

此外本周将有20家新股密集发行，冻结资金估计超过3万亿元，网上申购日基本集中在下周二和周三。不过中国证监会主席肖钢周五稍早表示，A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。

创业板今日收涨4.23%，涨幅居前的板块包括次新股、医疗保健和信息安全，其中盛洋科技(603703.SS)、立思辰(300010.SZ)和博济医药(300404.SZ)涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,575.14点，跌0.92%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报4,537.2点，跌1.8%，成交手1,216,962。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入12亿元（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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