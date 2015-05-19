深交所将扩容深证成份指数样本股至500只 选样规则保持不变

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月19日 - 中国深圳证券交易所周二决定，于2015年5月20日对深证成份指数正式实施样本股扩容。扩容后，指数样本数量将从现有的40只扩大到500只，指数代码、指数简称、选样规则保持不变。
深交所网站新闻稿称，本次扩容后，深证成指的市场代表性将大幅提升。新样本股中主板公司199家，中小板公司211家，创业板公司90家，板块分布更为均衡。
新样本股的行业结构与深圳市场高度吻合，前四大权重行业为信息技术（20%）、可选消费（16%）、工业（16%）和金融地产（14%）。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。