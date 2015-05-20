沪综指收升 逼近前期高点大盘震荡加剧

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京5月20日 - 中国股市沪综指周三收升。分析师指出，受近期关于制造业和通信基础设施相关政策利好推动，大盘继昨日创下近四个月最大单日涨幅之后今日继续上攻，盘中逼近前期高点，量能持续放大。但尾盘受打新资金流出等影响，股指出现大幅跳水收窄升幅，大盘震荡明显加剧。
沪综指.SSEC收报4,446.29点，涨28.74点或0.65%，盘中最大震幅达2%，此前收盘高点为2015年5月4日的4,480.46点；；上证A股今日成交7,993亿元人民币，上日为6,860亿元。
“由于创业板筹码集中度较高，一旦出台一些对大盘有利的政策，集中度高的股票会出现迅速拉抬，因此今日创业板表现比大盘更好。”开源证券首席分析师田渭东说。
中国国务院日前印发《中国制造2025》，其中明确提出“基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革”，受此利好消息推动，今日智能机器板块涨幅居前，其中机器人(300024.SZ)、佳士科技(300193.SZ)和向日葵3000111.SZ涨停。
此外周二中国国务院公布《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，其中明确提出加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G）网络建设，2015年网络建设投资超过4300亿元，受此利好推动，今日宽带提速板块涨幅居前，其中星网锐捷(002396.SZ)、奥维通信(002231.SZ)等通信类个股涨幅居前。
周三虽然是新股申购资金冻结日，但万联证券分析师沈赟认为这对大盘影响不大。他称从国债逆回购利率基本平稳看，说明流动性较为充裕，且22日打新资金就开始解冻，所以不必过于担心。
他称，从昨日开始二八风格转换的格局基本确立，近期看好估值较低、前期滞涨的银行等大盘蓝筹股。
创业板指收涨2.51%至3,406.28点，股价相对较低的个股表现突出，其中易联众(300096.SZ)等个股涨停。
沪深300指数.CSI300收报4,754.92点，涨0.50%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报4,771.4点，涨0.6%，成交1,518,156手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入20亿元（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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