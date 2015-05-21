沪综指收升1.9%创逾七年新高 政策利好持续发酵推升大盘上涨

路透北京5月21日 - 中国股市沪综指周四收升1.9%创逾七年新高。分析师指出，中国政府近期出台的一系列促进制造业发展和经济体制改革的政策利好持续发酵，相关受益板块继续前期涨势。不过大盘在逼近前期高位时震荡明显反复，市场情绪较为谨慎，量能未见放大或制约短线涨幅。

沪综指.SSEC收报4,529.42点，涨83.13点或1.87%，盘中最大震幅达2.07%，此前收盘高点为2008年2月20日的4,567.03点；上证A股今日成交7,231亿元人民币，上日为7,993亿元。

“国务院批转经济体制改革的意见以后相关主题再度活跃，显示市场资金比较充裕，受赚钱效应吸引不愿撤离。”东北证券分析师沈正阳说。

国务院日前批转发展改革委《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》，提出8个方面39项年度经济体制改革重点任务，其中明确提出推进国企国资改革，出台深化国有企业改革指导意见等市场关注的热点问题。

银河证券投资顾问吴俊认为，大盘在试图突破前期高位4,572.39点时震荡反复也算正常，“因为大家都怕成为击鼓传花的最后一棒。”

他同时指出，昨日港股汉能薄膜发电(0566.HK)大跌也多少了影响了内地市场的情绪，大家担心目前火爆的创业板也会出现情况类似的个股。

路透昨日报导称，汉能薄膜发电因涉嫌市场操纵，正遭到香港证监会调查。汉能薄膜发电股价周三跌近50%。

今日只有石大胜华(603026)一只新股申购冻结资金，明日起前期打新资金将陆续开始解冻，新股申购对资金面的影响逐步淡化。今日智能医疗、医疗保健等板块涨幅居前，其中三鑫医疗(300453.SZ)、朗玛信息(300288.SZ)涨停。此外，受益于同一利好政策的通信设备板块今日继续表现突出，大唐电信(600198.SS)等指标股涨停。

创业板指收涨3.56%，至3,527.41点再创历史新高，中小市值成长股继续表现抢眼，恒信移动(300081.SZ)等个股涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,840.98点，涨1.81%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报4,897.2点，涨1.81%，成交1,493,637手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入20亿元（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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