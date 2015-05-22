沪综指收升2.8%再创逾七年新高 周涨幅为五个半月来最大

路透北京5月22日 - 中国股市沪综指周五放量收升2.8%，再创逾七年新高，本周涨幅为五个半月来最大。分析师称，在新股申购资金解冻，两融余额突破2万亿元，地方养老金入市概率加大以及大批散户借新基金发行入市背景下，今日大盘跳空高开，一举突破前期高位，流动性充裕格局得以巩固。

此外，中国政府为稳增长而加快基础设施项目批复的消息，也有效提振市场人气。

沪综指.SSEC收报4,657.60点，大涨128.17点或2.83%，此前收盘高点为2008年2月19日的4,664.3点。本周该指数累计上涨8.1%，此前最大单周涨幅为去年12月5日当周的9.5%。上证A股今日成交9,988亿元人民币，上日为7,231亿元。

“地方养老金入市的政策就快落地了吧，加上周五一批新股申购资金解冻，短期流动性充裕可期。”中信建投分析师安尉说。

他并指出，今日创业板下跌主要是前期积累了丰富的获利盘，同时部分公司也受到一些质疑。

创业板指今日收跌0.31%至3,516.63点。

今日涨幅居前的板块中，公共交通表现抢眼，主要受本周国家发改委批复的高铁、城轨等基建项目规模超过4,500亿元的消息提振。

此外，在非银金融板块中，券商板块表现突出。银河证券投资顾问吴俊认为，大部分券商业绩良好，和估值匹配，算是为数不多的优质投资标的，加上近期产业资本大举布局券商，后市走势非常可期。

沪深300指数.CSI300收报4,951.33点，涨2.28%；沪深300指数期货主力5月合约CIFM5尾盘报5,016.6点，涨3.13%，成交1,470,553手。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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