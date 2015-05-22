沪综指收升2.8%再创逾七年新高 周涨幅为五个半月来最大

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京5月22日 - 中国股市沪综指周五放量收升2.8%，再创逾七年新高，本周涨幅为五个半月来最大。分析师称，在新股申购资金解冻，两融余额突破2万亿元，地方养老金入市概率加大以及大批散户借新基金发行入市背景下，今日大盘跳空高开，一举突破前期高位，流动性充裕格局得以巩固。
此外，中国政府为稳增长而加快基础设施项目批复的消息，也有效提振市场人气。
沪综指.SSEC收报4,657.60点，大涨128.17点或2.83%，此前收盘高点为2008年2月19日的4,664.3点。本周该指数累计上涨8.1%，此前最大单周涨幅为去年12月5日当周的9.5%。上证A股今日成交9,988亿元人民币，上日为7,231亿元。
“地方养老金入市的政策就快落地了吧，加上周五一批新股申购资金解冻，短期流动性充裕可期。”中信建投分析师安尉说。
他并指出，今日创业板下跌主要是前期积累了丰富的获利盘，同时部分公司也受到一些质疑。
创业板指今日收跌0.31%至3,516.63点。
今日涨幅居前的板块中，公共交通表现抢眼，主要受本周国家发改委批复的高铁、城轨等基建项目规模超过4,500亿元的消息提振。
此外，在非银金融板块中，券商板块表现突出。银河证券投资顾问吴俊认为，大部分券商业绩良好，和估值匹配，算是为数不多的优质投资标的，加上近期产业资本大举布局券商，后市走势非常可期。
沪深300指数.CSI300收报4,951.33点，涨2.28%；沪深300指数期货主力5月合约CIFM5尾盘报5,016.6点，涨3.13%，成交1,470,553手。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
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