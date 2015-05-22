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中国财经 | 2015年 5月 22日 星期五 17:34 BJT

中国证监会简化股票发行许可程序 优先股将实施快速审核机制

路透北京5月22日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会简化了股票发行许可程序，对于优先股发行申请将实施快速审核机制。

他在新闻例会上指出，今后，对运作规范、市场反应良好的上市公司不再要求发行人到发审会接受询问，取消反馈环节，并完善了中止审核程序。

他还表示，证监会将大力改革境外发行上市审核制度。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校)

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