中国证监会针对六类新型市场操纵行为部署专项打击行动

路透北京5月22日 - 中国证监会周五再次针对六类市场操纵行为部署专项行动，共涉及12起异常交易类案件，主要针对市场反映强烈的新型操纵行为。下一步证监会将加大上市公司信息披露和异常交易行为的综合比对筛查分析力度，深入挖掘市场操纵的线索，不断加大打击力度。

证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上指出，上述行为包括迎合市场炒作热点，编题材讲故事，以内容虚假、夸大或不确定的信息影响股价的和制造、利用信息优势，多个主体或机构联合操纵股价的行为。

邓舸指出，还包括以市值管理名义与上市公司及其控股股东、实际控制人以及公司高管内外联手操纵股价的；在公募和私募等不同资产管理产品及其他主体之间通过价格操纵，输送不当利益的市场操纵行为。

他并称，利用“天价”标杆股影响市场估值，联合操纵多只或一类股票的；市场操纵与内幕交易等其他违法违规行为并行交织的市场操纵行为也是此次专项执法行动的对象。

中国证监会近期集中力量对市场反映强烈、严重危害市场秩序的五类重大违法违规行为实施专项打击。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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