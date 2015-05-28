沪综指收挫6.5% 创逾四个月最大单日跌幅

路透北京5月28日 - 中国股市沪综指周四收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，终结此前连续七日涨势。分析师称，大盘此前累积了大量获利盘，今日出现集中回吐拖累大盘暴跌，蓝筹股板块领跌。

此外，下周包括中国核电在内的多只新股网上申购将冻结大量资金，有关资金面紧张的担忧重燃影响了市场情绪，资金离场迹象明显，预计短期大盘维持高位震荡格局。

沪综指.SSEC收报4,620.27点，跌321.44点或6.5%，此前单日最大跌幅为2015年1月19日的7.7%。上证A股今日成交12,367亿元人民币，创历史新高，上日为11,072亿元。

“主要就是获利盘太大了，其实昨天就有迹象了，昨天就涨不动了。”新时代证券分析师孙卫党说。

万联证券分析师沈赟认为，下周二中国核电网上申购，估计单只股票冻结资金超过1.5万亿元，为提高中签率，顶格申购配市值会占用大量资金，这也是今日获利盘纷纷离场为打新做准备的原因。

不过他表示，牛市暴跌不可怕，这为新基金建仓以及希望以相对价格低位入场的投资者提供了入市机会。

在今日为数不多的上涨板块中，次新股表现抢眼，其中新通联(603022.SS)和乐凯新材(300446.SZ)等涨停。孙卫党认为，这主要是因为次新股筹码集中度低，“庄股”现象少，较为“干净”，对新入市资金的吸引力较大。

今日跌幅居前的板块包括石油、证券和航空板块，其中上海石化(600688.SS)、光大证券(601788.SS)以及中航动力(600893.SS)等多只个股跌停。

沪深300指数.CSI300收报4,834.01点，跌6.71%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报4,926.4点，跌6.74%，成交1,824,557手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出31.2亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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