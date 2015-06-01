中国沪综指早盘大涨2.8% PMI回暖促大盘出现技术性反弹

路透北京6月1日 - 中国股市沪综指周一早盘大涨2.8%。分析师称，近两日沪综指在触及到30日均线后出现反弹，加上连续大跌后对短线获利抛压有一定消化，市场恐高情绪有所缓解。今早公布的中国官方制造业PMI偏暖，促大盘出现技术性修复行情，后市需关注沪综指5日均线存在的压力。

沪综指.SSEC早盘收报4,739.33点，涨127.58点或2.77%，上证A股今日早盘成交5,129亿元人民币，上日为9,453亿元。

“现在5日均线是一个压力，如果真的是技术性反弹的话，这个地方过不去，有可能还是会在下边这个区间里面震荡休整。”首创证券策略分析师邵帅说。

他认为，今日深市中小板和创业板涨幅高于主板，反映市场行情仍由存量资金主导，前期中小板和创业板调整力度相对更大，亦导致今日上涨力度相对主板较强。

他并称，目前经济下滑的势头有所放缓，制造业的企稳主要来自于供给端的推动，需求回落的态势亦有所改善，数据暂时消除了市场对经济大幅下滑的担忧，对市场影响短线中性偏好。

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)创出六个月最高，表明随着政策逐步落地，经济趋稳态势初步形成；不过汇丰制造业PMI仍处萎缩区间，且官方非制造业PMI创六年半低点，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长仍需放在重要位置。

美银美林周五全球研究报告的数据显示，5月27日止当周，全球投资者向专注于中国股票的基金投入45亿美元，创下2008年4月以来此类基金的最大周度资金流入规模。

沪深300指数.CSI300早盘收报4,981.93点，涨2.91%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5早盘报5,068.6点，涨3.74%，成交713,017手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 吴云凌)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。