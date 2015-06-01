沪综指收升4.7%创逾四个月最大涨幅 流动性宽松助推反弹 （更新版）

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路透北京6月1日 - 中国股市沪综指周一收升4.7%，创逾四个月最大单日涨幅。分析师称，上周大跌令卖盘集中释放，而央行通过PSL提供基础货币之举又强化了市场对流动性宽松的预期，股指在金融等蓝筹股拉动下出现报复性上涨，同时市场人气受主要经济指标向好等正面因素提振。

他们并预计，短线看，增量资金推动的本轮牛市格局不变，大跌之后大盘基本完成整固，预计沪综指维持震荡上行的格局。

沪综指.SSEC收报4,828.74点，大涨216.99点或4.71%，此前最大单日涨幅为1月21日的4.74%；上证A股今日成交9,270亿元人民币，上周五为9,453亿元。

“持续宽松的话，肯定对股市还是一个推动。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他并指出，流动性宽松是此轮牛市的核心驱动力，货币宽松会对股市提高估值水平有较积极的作用，利率持续的下行会催生股市吸引力，现在市场流动性非常充裕，再叠加股市赚钱效应较明显，资金有望持续流向股市。

两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。

方正证券分析师陈敏表示，前期定向正回购导致市场预期发生些许改变，目前预期有望回到前期轨道，对市场的影响偏正面，短期市场有望继续上涨。

中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。

美银美林上周五全球研究报告的数据显示，5月27日止当周，全球投资者向专注于中国股票的基金投入45亿美元，创下2008年4月以来此类基金的最大周度资金流入规模。

沪深300指数收报5,076.18点，涨4.86%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,224点，涨6.88%，成交1,440,909手。130亿元额度的沪股通净买入19.34亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

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