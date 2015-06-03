沪综指近收平 新股申购加剧短线获利回吐压力

路透北京6月3日 - 中国股市沪综指周三近收平。分析师指出，尽管早盘股指一度惯性上冲，但新股申购仍给市场带来压力，部分短线获利盘回吐压力加大对股指构成拖累，一些前期涨幅较大的次新股领跌，大盘最终微幅收跌。

沪综指.SSEC收报4,909.977点，跌0.544点或0.01%。上证A股今日成交10,027亿元人民币，上日为9,921亿元。

“主要还是新股压力，前两天大盘反弹步子迈得有点大，大家就减一点，正好去申购新股。”长江证券分析师宋中庆指出。

本轮23只新股的网上申购日集中在周二和周三，其中包括近四年来最大规模新股中国核电。

而上海证券分析师屠骏认为，大盘从4,500点向上反弹了400点，累积了不少短线获利盘，这些获利盘借机出逃也打压了股指。

他认为，大盘要有效突破5,000点，还需要权重股发力，比如银行板块借混改预期发力上涨可以有效拉抬股指。

今日领跌的板块包括军工、3D打印等个股，其中中直股份(600038.SS)及金运激光(300220.SZ)等跌幅居前。

沪深300指数收报5,143.59点，跌0.35%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,189.8点，跌1.4%，成交1,831,933手。130亿元额度的沪股通净买入2.18亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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