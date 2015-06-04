沪综指早盘收跌1.8% 银行股大涨反倒引起市场不安

路透上海6月4日 - 中国股市沪综指周四早盘由升转跌收低1.8%。分析师指出，因有报导称银行混合所有制改革近期将启动，交通银行(601328.SS)引领银行股大涨，并引起板块轮动效应，中小盘股出现回调，甚至有些投资者担忧银行股上涨可能是掩护主力撤退，市场人气受损。

沪综指.SSEC早盘收报4,822.415点，大跌87.563点或1.78%；不过上证银行股指数.SSEBKI早盘收升2.6%。

“银行股上涨，反倒让人信心动摇，大家都不炒小盘股，人气被带下来了。”东北证券分析师沈正阳指出。

交通银行A股早盘一度涨停，因近日有海外媒体报导称，交行最终的混合所有制改革方案一个月前已上报，有望近期获批。早盘收市时，交行报7.99元，涨0.61元或8.27%。

创业板指数P早盘收低3.589%。国盛证券周四宣布将创业板股票调出融资融券标的券，并降低创业板股票可充抵保证金比例。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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