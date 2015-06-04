沪综指早盘收跌1.8% 银行股大涨反倒引起市场不安

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透上海6月4日 - 中国股市沪综指周四早盘由升转跌收低1.8%。分析师指出，因有报导称银行混合所有制改革近期将启动，交通银行(601328.SS)引领银行股大涨，并引起板块轮动效应，中小盘股出现回调，甚至有些投资者担忧银行股上涨可能是掩护主力撤退，市场人气受损。
沪综指.SSEC早盘收报4,822.415点，大跌87.563点或1.78%；不过上证银行股指数.SSEBKI早盘收升2.6%。
“银行股上涨，反倒让人信心动摇，大家都不炒小盘股，人气被带下来了。”东北证券分析师沈正阳指出。
交通银行A股早盘一度涨停，因近日有海外媒体报导称，交行最终的混合所有制改革方案一个月前已上报，有望近期获批。早盘收市时，交行报7.99元，涨0.61元或8.27%。
创业板指数P早盘收低3.589%。国盛证券周四宣布将创业板股票调出融资融券标的券，并降低创业板股票可充抵保证金比例。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。